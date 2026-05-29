Yılan İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, Hilvan ilçesinde Celal İzol'e ait 63 EP 391 plakalı otomobilin motor bölümüne yılan girdi. Durumu fark eden araç sürücüsü, kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, motor kısmında saklanan yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yılan, zarar verilmeden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay çevrede meraklı bakışlara neden olurken, vatandaşlar itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasını ilgiyle izledi. - ŞANLIURFA