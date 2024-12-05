Yılancı Osman Ortalığı Karıştırdı

3.Sayfa

Tezgahına el konulan "Yılancı Osman" ortalığı birbirine kattı

ADANA - Adana'da "Yılancı Osman" olarak bilinen kişinin ayran tezgahına zabıta tarafından el konuldu. Tezgahına el konulan satıcı ortalığı birbirine kattı.

Adana Otogarında ayrancı tezgahı bulunan "Yılancı Osman" olarak bilinen Osman A.'nın tezgahına zabıta el koydu. Bunun üzerine Osman A., ortalığı adeta birbirine kattı. Osman A., polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.