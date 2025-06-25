Yılanlar Grubu Davası: Müştekiler İfadelere Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yılanlar Grubu Davası: Müştekiler İfadelere Başladı

Yılanlar Grubu Davası: Müştekiler İfadelere Başladı
25.06.2025 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'deki Yılanlar Grubu davasında müştekiler dinlendi, bazıları şikayetçi oldu.

Kamuoyunda 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen ve 9'u tutuklu 24 kişinin yargılandığı davanın ikinci gününde dosyada müşteki olarak yer alan kişiler dinlendi.

Kamuoyunda 'Yılanlar Grubu' olarak bilinen 9'u tutuklu 24 kişinin Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ikinci gününde mahkeme heyeti müştekileri dinledi. 20 müştekinin hazır bulunduğu duruşmada müştekilerden 13'ü sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtirken, 7 müşteki de şikayetçi olduğunu belirtti.

'Laf attınız size ceza kestik'

Müştekilerden Y.K., H.S. ve M.B., sanıklardan F.İ. ve O.A.'nın kendilerine, 'Kızlara laf attınız, çevreyi rahatsız ettiniz. Size ceza kestik' diyerek İncesu'da bir tekel bayisinde darp ettikten sonra bir bağ evine götürerek, darp ettiklerini ve çıplak görüntülerini çektiklerini öne sürdü. Y.K., sanıkların kendisinin hesabından 7 bin 500 lira kendi hesaplarına para aktardığını, diğer arkadaşlarının da telefonlarını satarak sanıkların hesabına para gönderdiğini ifade etti.

Müştekilerden Y.K. F.İ.'nin bağ evinde O.A.'ya katıldığını belirtmesine karşılık, H.S. ve M.B. kendilerini tekel bayiinde darp eden kişinin F.İ. olduğunu ve korktukları için F.İ ve O.A. ile kendi araçlarıyla bağ evine gittiklerini söyledi.

Köpekli işkence

Müştekilerden Y.S. ise ifadesinde F.İ.'nin ve salonda teşhis ettiği O.G.'nin bağ evinde kendisine köpekle işkence yaptıklarını, çıplak görüntülerini çektiklerini ve "Köpeğe atın parçalasın" dediklerini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Y.S., sanıkların tespih, yüzük ve saatini aldıklarını öne sürdü.

Müştekilerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıklara ve avukatlarına söz verdi. Sanık avukatları, bireysel suçların bir araya getirilerek bir suç örgütü oluşturulmaya çalışıldığını, İncesu'daki tüm faili meçhul olayların KOM Şube Müdürlüğü tarafından bu dosyada toplandığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin korkutarak ifade aldığını iddia etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, kayseri, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yılanlar Grubu Davası: Müştekiler İfadelere Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azil tasarı reddedildi ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azil tasarı reddedildi
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş

17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
17:35
Trump: Fordo tamamen yok edildi
Trump: Fordo tamamen yok edildi
16:41
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
23:29
Bu da oldu Bayern Münih’in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
Bu da oldu! Bayern Münih'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
23:25
Kartal’da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
Kartal'da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
23:23
Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran’ın nükleer programını çökerttik
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik
22:55
Merakla beklenen haber Kocaelispor’dan Oğulcan Çağlayan kararı
Merakla beklenen haber! Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan kararı
22:54
Bursa’da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
Bursa'da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
22:49
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi’nde yan yana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi
22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 18:33:28. #7.11#
SON DAKİKA: Yılanlar Grubu Davası: Müştekiler İfadelere Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.