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Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 580 litre ele geçirildi - Son Dakika
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Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 580 litre ele geçirildi

Kırıkkale'de yapılan operasyonda, yılbaşı öncesi kaçak içki ticareti yapan bir iş yerinde 580 litre kaçak içki ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 580 litre ele geçirildi
14.12.2023 - 23:03,
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Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 580 litre ele geçirildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 580 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak içki ticareti yapan şahıs ve iş yerlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, polis ekiplerince şehir merkezinde bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada 580 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kırıkkale, Yılbaşı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: 580 litre ele geçirildi - Son Dakika


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