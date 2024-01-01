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Yılbaşını kutlarken havai fişek elinde böyle patladı

BURSA - Bursa'da yeni yılı havai fişek atarak karşılamak isteyen bir genç, son fişeğin elinde patlaması sonucu büyük şok yaşadı. Genç, olaydan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde yeni yılı kutlamak isteyen genç, fişekleri peş peşe ateşledi. 4-5 fişek sorunsuz olarak görsel şölen sunarken, son fişek ise gencin elinde patladı. Arkadaşları o anları kayda alırken, büyük korku yaşayan genç eğilerek ve uzaklaşarak fişeğin parçalarından kurtulmaya çalıştı. Olayı yara almadan atlatan gencin arkadaşları anbean olanları görüntüledi.