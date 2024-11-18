Yıldırım Çarpması Çiftlikte Yangın Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yıldırım Çarpması Çiftlikte Yangın Çıkardı

Geniş Video İzle

Ankara'da yıldırım çarpması sonucu bir besi çiftliğinde yangın çıktı, maddi hasar 300 bin lira.

18.11.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım çarpması sonucu yanan besi çiftliğinde maddi hasar oluştu

ANKARA - Ankara'da yıldırım çarpması sonucu bir besi çiftliğinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yanan çiftlikte maddi hasar oluştu.

Olay, Ayaş ilçesine bağlı Gökler Köyü'nde yer alan bir besi çiftliğinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece çarpan yıldırım besi çiftliğine isabet etti ve yangın çıktı. Yangın kısa sürede çiftliğin her yerine sıçrarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 6 saatlik yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çiftlikte istiflenmiş saman balyaları ile kesimhane kısmı ve elektronik makineleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

"Büyük uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı"

Olayla ilgili konuşan Orhan Bora: "Gece çoban bizi aradı. Çiftlikte yangın çıktığını söyledi. Yıldırım çarpması sonucu yangın meydana gelmiş. Samanlık alev aldı ve söndürmesi biraz zor oldu. Ekipler geceden sabaha kadar çalıştı. Büyük uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmadı ama maddi kaybımız oldu. 300 bin liralık bir kaybımız oldu. Yemlerimiz yandı. Kesimhane sistemimizi yeni kurmuştuk, oradaki makinalarımız hasar gördü. Elektrik sistemimiz de hasar gördü. Maddi hasarlarla olayı atlatmış olduk" dedi.

Yıldırım Çarpması Çiftlikte Yangın Çıkardı
Kaynak: İHA

Yıldırım Çarpması, İtfaiye, 3-sayfa, Ankara, Tarım, Yaşam, Ayaş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yıldırım Çarpması Çiftlikte Yangın Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:11 İsrail küme düştü İsrail küme düştü
08:02 Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 18:50:55. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldırım Çarpması Çiftlikte Yangın Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.