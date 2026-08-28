Yıldırım Düşen Cami Yenilendi - Son Dakika
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Yıldırım Düşen Cami Yenilendi

Yıldırım Düşen Cami Yenilendi
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Eskişehir'de yıldırım sonucu hasar gören cami, 3 milyon TL harcama ile ibadete açıldı.

Eskişehir'in Yassıhöyük Mahallesi'nde yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılan ve büyük hasar gören, cami, 4 ay sonra 3 milyon TL harcanarak tekrar ibadete açıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta etkili olan sağanak yağış sırasında mahalle camisine düşen yıldırım, minarenin yıkılmasına ve çatının delinerek yapının ağır hasar oluşmasına yol açmıştı. Yassıhöyük Camisi'nin onarımı için Eskişehir İl Müftülüğü ve vatandaşların yardımı ile bir çalışma başlatıldı. Toplamda 3 milyon TL harcanarak baştan aşağı yenilenen cami bugün kılınan cuma namazı ile yeniden hizmete girdi. Yapılan çalışmalarda caminin minaresi, çatısı ve iç mekanı tamamen yenilendi. Namazın ardından cemaate yemek dağıtıldı.

"3 milyon TL maliyetle imece usulü yapıldı"

Mahalle Muhtarı Serkan Algan, İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yürütülen 3 milyon TL bütçeli yenileme çalışmaları hakkında şunları söyledi;

"Yaklaşık üç ay önce yıldırım çarpması sonucu minare caminin üzerine çökmüştü. Üç ay içinde müftülüğümüz ve vatandaşlarımızın destekleriyle camimizi onardık, imece usulüyle yaptık. Destek olan herkese teşekkür ederim. 3 milyon TL civarında bir maliyeti oldu. Camimiz yapılana kadar Diyanet'in yolladığı çadırda iki hafta namaz kıldık. Bugün itibarıyla çalışmayı tamamlayarak camimizi komple ibadete açıyoruz."

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım Düşen Cami Yenilendi - Son Dakika

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