Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı
Adıyaman'da yıldırım düşmesiyle başlayan yangın, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adıyaman'da yıldırımın düştüğü bahçede yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Yazıbaşı köyünde bölgede etkili olan yağışlı hava sırasında köy yakınlarındaki bir bahçeye yıldırım isabet etti. Yıldırımın ardından ağaçlık alanda yangın başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden bölgeye giderek yangına müdahale etti. Vatandaşların çabasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çevredeki ormanlık alana yayılması önlendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?