Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Çıktı

Adıyaman'da yıldırımın düştüğü bahçede yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Yazıbaşı köyünde bölgede etkili olan yağışlı hava sırasında köy yakınlarındaki bir bahçeye yıldırım isabet etti. Yıldırımın ardından ağaçlık alanda yangın başladı. Yangını fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden bölgeye giderek yangına müdahale etti. Vatandaşların çabasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çevredeki ormanlık alana yayılması önlendi.