Yılkı Atı Vuruldu, 3 Şüpheli İfade Verdi

Batman'ın Raman Dağı eteklerinde yer alan Yakıtlı köyü mevkisinde 7 yılkı atının tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin ifadesi alındı. Olayla ilgili bir av tüfeğine de el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, 8 gün önce Raman Dağı'nın eteklerinde vatandaşlar tarafından arazide hareketsiz halde bulunan 7 yılkı atının av tüfeğiyle vurularak telef edildiği belirlendi. Bölgenin doğal yaşamında sıkça görülen ve koruma altında bulunan yılkı atlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alındığı iddia edildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde 3 kişinin şüpheli olarak ifadesi alınırken, olay yerinde ele geçirilen bir av tüfeği de kriminal incelemeye gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BATMAN