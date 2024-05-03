Yılmaz Büyükerşen\'in ihaleye fesat karıştırma davası ertelendi

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Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 22 belediye bürokratının yargılandığı 'İhaleye fesat karıştırma' davası 18 Ekim'e ertelendi.

28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 31 Mart 2024'e kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak görev yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'ihaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği' suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrardan görülmeye başladı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı katılmazken, taraf avukatları katıldı.

Avukatların savunmalarını yaptığı duruşma, ara kararlarla ilgili sayıştay emekli denetçilerden rapor aldırılmasına karar verilerek, 18 Ekim'e ertelendi. - ESKİŞEHİR