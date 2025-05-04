Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.
Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Önder'in cenazesi AKM'ye getirilirken o anlarda kalabalık bir grup tabutunun üzerine karanfiller bıraktı.
AKM'de düzenlenen törenin ardından Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi. Son yolculuğuna uğurlanan Önder'in cenazesine siyaset ve sanat dünyasından isimler adeta akın etti.
Cenaze töreninde Yılmaz Erdoğan ve İbrahim Tatlıses de yer aldı. Sırrı Süreyya Önder'in son yolculuğunda tabutunun başına giden Yılmaz Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.
İbrahim Tatlıses, cenaze namazına tekerlekli sandalye ile katıldığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yılmaz Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?