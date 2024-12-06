Yivsiz Tüfek Ruhsat Süresi Uyarısı - Son Dakika
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Yivsiz Tüfek Ruhsat Süresi Uyarısı

Yivsiz Tüfek Ruhsat Süresi Uyarısı

Afyonkarahisar'da yivsiz tüfek ruhsatlarını yenilemeyenler 2024'te ceza alacak.

06.12.2024 13:58
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada yivsiz tüfekleri bulunan vatandaşların ruhsatlarını yenilemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

Konuyla ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "

Yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri, 31Aralık 2024 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve ruhsat sahipleri hakkında 2521 sayılı kanunun 13. Maddesi gereği işlem yapılacaktır. Mülkiyeti kendisine ait olup olmadığına bakılmaksızın yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz tüfek bulunduran, satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere her tüfek için 4538 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca ruhsatname işlemleri tamamlanıncaya kadar tüfek muhafaza altına alınır. Muhafaza altına alındıktan itibaren bir ay içinde ruhsatname işlemlerinin tamamlanmaması veya menşeini ispata yarar belge ibraz edilmemesi halinde, tüfeğin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verili" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yivsiz Tüfek Ruhsat Süresi Uyarısı - Son Dakika

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