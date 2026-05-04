Yoğun yağışlardan sonra ikinci köprü de yıkıldı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde şubat ayında yaşanan sağanak sonrası yıkılan köprünün ardından ulaşım sağlanan diğer köprü de yıkıldı.

Saraykent ilçesi Sarayözü Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yoğun yağışların ardından derenin debisi yükseldi. Yükselen debi sonrası önceden yıkılan köprüden sonra ulaşımın sağlandığı ikinci köprü de yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Saraykent Belediyesi ekipleri, jandarma, ilçe özel idare, DSİ, AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk ve Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ekiplerle birlikte inceleme yaptı.

İkinci köprünün yıkılmasının ardından şubat ayında yıkılan ilk köprüdeki çalışmalar da durdu. İncelemelerin ardından yapılacak değerlendirmeler sonrası gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağı öğrenildi. - YOZGAT