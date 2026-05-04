Yoğun yağışlardan sonra ikinci köprü de yıkıldı - Son Dakika
04.05.2026 15:53  Güncelleme: 15:57
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde şubat ayında yaşanan sağanak sonrası yıkılan köprünün ardından ulaşım sağlanan diğer köprü de yıkıldı.

Saraykent ilçesi Sarayözü Mahallesi'nde gece saatlerinde etkili olan yoğun yağışların ardından derenin debisi yükseldi. Yükselen debi sonrası önceden yıkılan köprüden sonra ulaşımın sağlandığı ikinci köprü de yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Saraykent Belediyesi ekipleri, jandarma, ilçe özel idare, DSİ, AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Saraykent Kaymakamı Mete Öztürk ve Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu ekiplerle birlikte inceleme yaptı.

İkinci köprünün yıkılmasının ardından şubat ayında yıkılan ilk köprüdeki çalışmalar da durdu. İncelemelerin ardından yapılacak değerlendirmeler sonrası gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağı öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yozgat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
