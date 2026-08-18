Arnavutköy’de yol çalışması trafiği kilitledi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Arnavutköy’de yol çalışması trafiği kilitledi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Arnavutköy’de yol çalışması trafiği kilitledi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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İBB'nin Arnavutköy-Sultangazi çevre yolundaki yol çalışması kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu, sürücüler trafikte beklemek zorunda kaldı.

Arnavutköy- Sultangazi çevre yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Uzun süre trafikte bekleyen bazı vatandaşlar işlerine ve hastaneye yetişmekte güçlük çektiklerini belirterek plansız yapılan çalışmalara tepki gösterdi. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Arnavutköy-Sultangazi çevre yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol çalışması, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. Çalışma nedeniyle yolun kapasitesinin düşmesiyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle güzergahı kullanarak işlerine ve hastanelere ulaşmaya çalışan vatandaşlar trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı. Kilometrelerce uzayan trafik kuyruğu dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde araçların yol boyunca uzun kuyruklar oluşturduğu ve trafiğin yoğun şekilde ilerlediği görüldü.

"Yapıyorlar, bozuyorlar; yapboz"

Bölgede daha önce de çalışmalar yapıldığını belirterek duruma tepki gösteren Seyfettin Geyik, "Bir ara burayı kaldırdılar, aylarca sürdü. Ne döşediler bilmiyorum, sonra kapattılar. İleri tarafta beton döktüler, şimdi o betonu kaldırdılar, asfalt döküyorlar. Yani yapıyorlar, bozuyorlar; yapboz. Gidecektim, trafikten dolayı vazgeçtim, gitmedim" dedi.

"Hastaneye yetişemiyoruz, işimize yetişemiyoruz"

Yaklaşık 10 yıldır bölgede yaşadığını söyleyen Mehmet Bulut ise çalışmaların vatandaşları mağdur ettiğini ifade ederek, "Her gün böyle. Bir haftadır sürüyor. Hastaneye yetişemiyoruz, işimize yetişemiyoruz. Ben burada 10 senedir oturuyorum. ya bu tarafı yapıyorlar ya o tarafı yapıyorlar. İnsan gece müsaitken çalışma yapılabilir. Bir hastam, bir şeyim olsa ben burada kalıyorum" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, yol çalışmalarının trafik yoğunluğunun daha düşük olduğu saatlerde gerçekleştirilmesini isterken, bölgede oluşan uzun araç kuyruğu ve devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Sultangazi, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy’de yol çalışması trafiği kilitledi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

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