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Yol kenarındaki bankta ölü bulundu

Semt polikliniğine 30 metre mesafede ölü bulunan şahsın üzerinden kimlik çıkmadı

ANTALYA - Antalya'da madde bağımlısı olduğu değerlendirilen bir şahıs, semt polikliniğine yaklaşık 30 metre mesafede bank üzerinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Sema Yazar Semt Polikliniğine yaklaşık 30 metre mesafede bank üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve madde bağımlısı olduğu değerlendirilen şahsın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şahsın hayatını kaybetmeden kısa süre önce yakındaki bir taksi durağına giderek taksiye binmek istediği öğrenildi. Taksi durağında çalışan taksi şoförü Yılmaz Şencan, "Yaklaşık 20-25 dakika önce durağa gelerek taksi istedi. Ayakta durmakta zorlanıyordu, madde bağımlısı olacağını düşünerek araca almadım. Şimdi geçerken baktım vefat etmiş. Ben de şok oldum, ölümlü dünya işte" dedi.