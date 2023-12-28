Yol kenarındaki şahsa çarparak ölümüne neden olmuştu, kaçan tır sürücüsünü attığı bere ele verdi

ERZURUM - Erzurum'da geçtiğimiz haftalarda Nurullah Soysal'a yolun kenarında tırıyla çarpıp kaçan ve ölümüne neden olan Mehmet Ç. hakkında savcı taksirle ölüme sebep olmaktan yargılanmasını talep etti.

07.12.2023 tarihinde Mehmet Ç. (31), 27 AHF 461 plakalı tırla E-80 karayolunda yürüyen Nurullah Soysal'a çarpıp kaçmıştı. Yol kenarında Nurullah Soysal'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nurullah Soysal'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Nurullah Soysal'a çarptıktan sonra kaçan tır sürücüsü ise Bingöl girişinde gözaltına alınmıştı.

İddianamede şok eden detaylar

Tutuklu olarak yargılanan Mehmet Ç'nin E-80 karayolu üzerinde seyir halinde iken cep telefonundan navigasyonu açmaya çalıştığı sırada bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında yaya olarak yürüyen Nurullah Soysal'a çarptığı ortaya çıktı. Polis güvenlik kameralarından şüpheli araç ve sürücüyü tespit etti. Mehmet Ç. daha sonra verdiği ifadede kaldırıma vurduğunu ya da çukura düştüğünü düşünerek yoluna devam ettiğini söyledi. Bir süre sonra yolun sağında durarak aracından inen Mehmet Ç., aracının sağ kısmında hasar olduğunu fark etti, yerde bir bere gördü ve bunu yanına alıp Bingöl istikametine doğru devam etti. Mehmet Ç. yola devam ederken kolluk görevlileri kendisiyle irtibata geçti ve yakaladı.

Babasının beresini teşhis etti

Mehmet Ç. Karlıova'da güvenlik görevlilerini gördüğü esnada bularak yanına aldığı bereyi aracından dışarı doğru fırlattı. Ancak güvenlik güçleri bunu fark etti. Delil olarak alı konulan ve Nurullah Soysal'a ait olan bereyi oğlu da teşhis etti. Hazırlanan iddianamede olayın Mehmet Ç'nin 27 AHF 461 plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken trafikte dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak taksirle hareket etmesi sonucu yaya vaziyetteki Nurullah Soysal'a çarparak ölümüne neden olma şeklinde gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede Mehmet Ç.'nin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 85/1 maddesinde "Taksirle Bir Kişinin Ölümüne Neden Olma" suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasının açılması istendi. Mehmet Ç.'nin tutukluluk hali devam ediyor.