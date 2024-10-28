Yol ortasında \'İnsanlık ölmüş\' dedirten hareket

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Trafik magandalarının neden olduğu skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Antalya'da bir sürücü arkasında yeni doğmuş bir bebeği taşıyan ambulansa, yolu kapatarak ısrarla yol vermedi. Büyük tepki toplayan görüntülerin ardından Antalya İl Emniylet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ERKEN DOĞUMLA DÜNYAYA GELEN BEBEĞİ TAŞIYORDU

Olay, Manavgat ilçesinde 28 Ekim gecesi saat 03.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erken dünyaya gelen bebeğin hastanede yenidoğan ünitesi olmadığı için Antalya'da bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Bebeğin sevki için gelen özel donanımlı ambulanstaki görevliler, D-400 karayolunda yol vermeyen sürücü sebebiyle zor anlar yaşadı. Tepe lambaları açık vaziyetteki ambulansın geçişine otomobil sürücüsü tüm uyarılara rağmen izin vermedi.

AMBULANSTAKİ SAĞLIK GÖREVLİLERİ ANBEAN KAYDETTİ

Yaşananlar ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde ambulansta görevli sağlık çalışanı, Manavgat'taki hastanede yeni doğan ünitesinin bulunmaması sebebiyle bebeğin Antalya'daki başka bir hastaneye sevki için yola çıktıklarını belirtti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından Antalya İl Emniylet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ambulansa yol vermeyen otomobil sürücüsüne çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandığı, ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye atma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışların affedilmeyeceğini vurguladı.