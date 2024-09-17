Yol Verme Cinayetinde Ağabey ve Kardeş Tutuklandı - Son Dakika
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Yol Verme Cinayetinde Ağabey ve Kardeş Tutuklandı

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İnegöl'de yol verme meselesinde çıkan kavgada bir kişiyi öldüren ağabey ve kardeşi tutuklandı.

17.09.2024 17:17
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Yol verme cinayetinin zanlıları tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol verme sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi tabancayla vurarak öldüren ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Olay, 16 Eylül 2024 saat 16.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü Ali Çubuk yönetimindeki 16 BIF 983 plakalı kamyonet ile sürücü Ömer N. yönetimindeki 16 LLJ 13 plakalı hafif ticari araç kontrolsüz kavşakta karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sürücü Ömer N. belindeki tabancayla Ali Çubuk'a ateş etti. Şüpheli aracıyla kaçarken, ağır yaralanan genç yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali Çubuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı Jasat ekipleri kaçan şüpheli Ömer N. ve kardeşi Can N.'yi kısa sürede suç aleti tabancayla yakaladı. Şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Ömer N. ifadesinde, "Ben kargo dağıtımı yapıyorum. Cerrah Mahallesinde bir adrese kargo bırakmak için kardeşimle gidiyorduk. Adresi ararken bir anda karşıma bir araç çıktı. Araçtaki şahıslar el kol hareketi yaptı. Bende yol verdim. O sırada araca gelip bana ve kardeşime saldırdı. Bende korkutmak için havaya ateş ettim. O sırada Ali Çubuk, elimdeki silahı tutup almak isterken silah patladı. İsteyerek birşey yapmadım" dediği öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan abi kardeş, tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yol Verme Cinayetinde Ağabey ve Kardeş Tutuklandı - Son Dakika

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