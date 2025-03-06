Yol Verme Kavgası: Kamyonet Şoförü Tornavidayla Tehdit Etti

3.Sayfa

Avcılar'da yol verme tartışmasında kamyonet sürücüsü, diğer sürücüyü tornavidayla tehdit etti. Sürücü kısa sürede yakalanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Avcılar'da dün saat 09.10'da meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma nedeniyle duran kamyonet şoförü D.S., aşağı inerek diğer kamyonet sürücüsünü tornavidayla tehdit etti. Bu anları kayda alan sürücü, kendisine hakaret de eden şahsa, "Haydi çıkar tornavidayı" dedi. Saldırgan ardından olay yerinden uzaklaştı. Plaka bilgileri tespit edilen D.S., kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüpheli, "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL