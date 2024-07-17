Yol vermeme kavgası sonrası araçlar sulama kanalına uçtu - Son Dakika
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Yol vermeme kavgası sonrası araçlar sulama kanalına uçtu

Malatya'da iki sürücünün yol vermeme kavgası sonucunda bir otomobil ve bir motosiklet sulama kanalına düştü. Motosiklet sürücüsü boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olayın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

17.07.2024 18:56
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Yol vermeme kavgası sonrası yaşanan kazada araçlar sulama kanalına uçtu

MALATYA - Malatya'da iki sürücünün yol vermeme kavgası sonrası otomobil ve motosiklet sulama kanalına uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mutlu Caddesi üzerinde Y.K. yönetimindeki 44 ER 340 plakalı motosiklet sürücüsü ile S.B. yönetimindeki 27 J 5001 plakalı otomobil sürücüsü arasında iddiaya göre yol vermeme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası iki sürücü arasında yaşanan kovalamaca sonunda iki araçta sulama kanalına uçtu. Olay sonrası otomobil sürücüsü araçtan kendi imkanları ile çıkarak uzaklaşırken yaralanan motosiklet sürücüsü Y.K. ise suda boğulmak üzereyken son anda çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken bir süre sonra kaza yerine gelen otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık talimatı ile su kanalına düşen araçlarda olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, araçlar daha sonra çekici ile kanaldan çıkarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Malatya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yol vermeme kavgası sonrası araçlar sulama kanalına uçtu - Son Dakika

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