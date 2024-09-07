Kahreden Tesadüf: Baba Minibüsle Dereye Uçtu - Son Dakika
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Kahreden Tesadüf: Baba Minibüsle Dereye Uçtu

Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsü, 10 ay önce aynı yerde oğlunun hayatını kaybettiği caddede dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücünün durumu iyiye giderken, araçta yolcu olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

07.09.2024 20:35
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Yolcu minibüsü dereye böyle uçtu...10 ay sonra aynı yerde kahreden tesadüf

Servis minibüsü şoförü 10 ay önce 23 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybettiği caddede, minibüsüyle köprüden dereye uçtu

Oğlunun kazada hayatını kaybettiği caddede babası da minibüsle dereye uçtu

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsünün dereye uçtuğu anlar kameralara anbean yansıdı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsünün 10 ay önce de 23 yaşındaki oğlunun aynı yerde aracıyla zeytinlik bahçesine uçarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Araçta yolcu olmaması büyük şans eseri olarak değerlendirilirken, sürücünün durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde meydana geldi. Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı halde bekleyen Yusuf Aktaş'ı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Aktaş'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına ile HTS kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Yusuf Aktaş'ın vücudunun çeşitli noktalarında kırıkların bulunduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada acı tesadüf

Yusuf Aktaş'ın oğlu Selçuk Aktaş'ın 10 ay önce aynı cadde üzerinde kullandığı aracın zeytinlik alana uçması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kahreden Tesadüf: Baba Minibüsle Dereye Uçtu - Son Dakika

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