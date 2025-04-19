Yolcu, otobüste şahit olduğu duruma böyle tepki gösterdi: Burası sevişme yeri mi?

Kayseri'de şehir içi bir otobüste yaşanan diyalog, yolcular arasında gerginliğe neden oldu. İddiaya göre, bir kadın otobüs şoförünü öptüğü sırada, araçta bulunan bir yolcu duruma tepki göstererek, "Burası sevişme yeri mi?" diye seslendi.

"KOCAM BE" DİYEREK KARŞILIK VERDİ

Kadın ise yolcunun tepkisine "Kocam be" diyerek karşılık verdi. Yolcunun "Nereden kocanız?" sorusu üzerine ise, "Nikah defterini getireyim mi?" şeklinde yanıt verdi. Olay anı başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.