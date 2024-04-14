Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü
AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Didim- Söke Karayolu Uslu Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim- İstanbul seferini yaptığı öğrenilen özel bir firmaya ait 06 BD 9008 plakalı otobüs ile kavşaktan ana yola çıkan Erdinç Atılgan yönetimindeki 09 AIT 232 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs, otomobili metrelerce sürükledi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri araçta sıkışanları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada ön kısmında hasar olan otobüste sürücüler ve yolcular hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, araçta bulunan Serap Atılgan ile dünür oldukları öğrenilen Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa ağır yaralı olarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Erdinç Atılgan ise olay yerinde yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan eşi Serap Atılgan ve dünür oldukları öğrenilen Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, kaza sebebiyle Didim-Söke yolu trafiğe kapatıldı. Kazayı karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise başka bir araçla bölgeden tahliye edildi.
"Yakında dünür olacaklardı"
Kazada hayatını kaybeden Erdinç Atılgan ve eşi Serap Atılgan'ın ilçede oto yıkamacı üzerine esnaflık yaptığı öğrenilirken, dünürü olacağı öğrenilen Ayşe Sazboğa ve Yasin Sazboğa'nın ise ilçedeki bir okulda temizlik personeli olarak çalıştıkları öğrenildi. Atılgan ve Sazboğa ailelerinin kısa süre sonra dünür olacakları öğrenildi. Kazayı duyan Atılgan ve Sazboğa çiftinin çocukları Didim Devlet Hastanesi'ne gelerek bilgi aldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları yasa boğulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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