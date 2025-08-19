Yolcu Uçağında Motor Yangını! - Son Dakika
Yolcu Uçağında Motor Yangını!

19.08.2025 20:56
Yunanistan'dan Almanya'ya giden uçakta motor yangını çıktı, acil iniş yapıldı. Yaralanan yok.

Yunanistan- Almanya seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre motoru alev aldı.

Yunanistan'ın Korfu Adası'ndan Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmek üzere havalanan Condor Havayolları'na ait Boeing 757 tipi yolcu uçağının sağ kanadındaki motor kalkıştan kısa bir süre sonra alev aldı. Uçakta bulunan 273 yolcu ve 8 mürettebat korku dolu anlar yaşarken, uçak İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolculardan biri Alman basınına yaptığı açıklamada, "Birdenbire elektrikler birkaç saniyeliğine kesildi ve artık yükselemediğimizi fark ettik. İnanılmaz derecede korkunç bir deneyimdi. Veda mesajları gönderdim çünkü 'artık bitti' diye düşündüm" dedi.

Olayda yaralanan olmazken, Condor Havayolları'ndan bir sözcü, yangının kimyasal bir reaksiyondan kaynaklandığını söyledi. Uçakta inceleme başlatıldı. - ROMA

Kaynak: İHA

