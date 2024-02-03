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Yoldan çıkan otomobil palmiye ağacına böyle çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan otomobil palmiye ağacına böyle çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya-Burdur Karayolunda yoldan çıkan otomobilin orta refüjdeki palmiye ağacına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, iki çocuğu ve eşi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

03.02.2024 14:22
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Yoldan çıkan otomobil palmiye ağacına böyle çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ANTALYA - Antalya- Burdur Karayolunda yoldan çıkan otomobilin orta refüjdeki palmiye ağacına çarpası sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken, iki çocuğu ve eşi yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah 09.40 sıralarında Antalya-Burdur Karayolu 29. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Söylemez idaresindeki 07 VU 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda çıkarak orta refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, sürücü Ramazan Söylemez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yaralanan eşi Serip Söylemez (46), çocukları Yusuf ve Elif Söylemez yaralandı. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırılırken, sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde ilerleyen otomobilin bir anda yoldan çıkarak orta refüje ardından da palmiye ağacına çarpması yer aldı.

Yoldan çıkan otomobil palmiye ağacına böyle çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

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