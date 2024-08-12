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Yolun bittiğini fark etmeyip sulama kanalına düştüler: 2 ölü

ADANA - Adana'da motosikletli iki genç yolun bittiğini fark etmeyip, sulama kanalına düşerek can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı merkez Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 01 ET 759 plakalı motosikleti süren Emre Tokgöz yolun bittiğini fark etmeyerek, arkasında oturan Şahin Adın ile birlikte sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen dalgıç polisler cesetleri kanaldan çıkardı. Kazada hayatını kaybeden gençlerin cansız bedenleri ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.