Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

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Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Gaziantep'te yolda hızla seyreden araç, caddenin karşısına geçmek isteyen çifte çarptı.

25.06.2024 00:59
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Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yolda hızla seyreden araç, caddenin karşısına geçmek isteyen çifte çarptı. 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Araban yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hızla gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 27 UR 339 plakalı araç, yoldan karşıya geçmek isteyen çifte çarptı. Aracın çarptığı çift kazanın etkisi ile kanlar içinde yere savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı çifti, Gaziantep Özel Anka Hastanesine ve Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Diğer yandan kazaya karışan sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi almak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı: 1\'i ağır 2 yaralı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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