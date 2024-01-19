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Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı... Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı... Feci kaza kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin yayaya çarptığı ve çarpmanın etkisiyle 3 kişinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı... Feci kaza kamerada
19.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:14
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Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı... Feci kaza kamerada

Bayramiç'te motosiklet yaya çarptı: 2'si ağır, 3 kişi yaralandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın etkisiyle 3 kişinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Kaza, saat 16.27 sıralarında İbrahim Bodur Caddesi üzerinde meydana geldi. Timurhan Türkeri yönetimindeki 17 AAP 280 plakalı motosiklet, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gönül Emekoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Timurhan Türkeri, motosikletin arkasında bulunan Ahmet Cen ve motosikletin çarptığı Gönül Emekoğlu yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar ve araç sürücüleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Timurhan Türkeri ve Gönül Emekoğlu, Çanakkale'de ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Kaza sırasında motosikletin arkasında bulunan Ahmet Cen'in hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın etkisiyle 3 kişinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı... Feci kaza kamerada - Son Dakika


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