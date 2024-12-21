Yorgun Mermi Kurbanı: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yorgun Mermi Kurbanı: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Yorgun Mermi Kurbanı: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Muş'ta 7 yaşındaki Nisa Sönmez, yorgun mermi ile vurularak hayatını kaybetti, fail tutuklandı.

21.12.2024 11:56
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Muş'un Yarpuzlu köyünde, 20 Eylül 2024 tarihinde evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Nisa Sönmez, yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda, merminin ateşlendiği silahın sahibi tespit edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, olayın yaşandığı bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş edildiğini belirledi. Düğünde bulunanlara ait 12 tabanca ve olay yerinden toplanan 49 boş kovan ile maktulün başından çıkarılan mermi çekirdeği, balistik inceleme için Van Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. İlk incelemede eşleşme sağlanamaması üzerine, bölgedeki ruhsatlı silahlar toplandı. İkinci partide 47 tabanca daha balistik incelemeye tabi tutuldu.

Yapılan balistik analizler sonucunda, 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in ölümüne neden olan merminin K.T. (26) isimli şahsa ait bulundurma ruhsatlı tabancadan ateşlendiği ve olay yerinde bulunan 8 boş kovanın da bu silahla eşleştiği belirlendi. K.T., Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 20 Aralık 2024 tarihinde Muş il merkezindeki iş yerinde gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından K.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş ili, Merkez ilçe, Yarpuzlu köyünde 20 Eylül 2024 günü saat 19.30'da evinin bahçesinde otururken nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet etmesi neticesinde babası tarafından Muş Devlet Hastanesine getirilen N.S. isimli kız çocuğu aynı gece sevk edildiği Elazığ Medical Park Hastanesi'nde ertesi gün vefat etmiştir. Muş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektiflerince (JASAT) yapılan araştırma neticesinde olay yerine 1 kilometre uzaklıkta yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Olay yeri inceleme neticesinde düğüne katıldığı tespit edilen şahıslara ait 12 adet tabanca, 49 adet boş kovan ve maktulden çıkarılan 1 adet mermi çekirdeği balistik inceleme için Van Kriminal Laboratuvarına gönderilmiştir. İlk partide gönderilen 12 adet silahta eşleştirme çıkmaması üzerine ikinci partide Muş Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla bölgede ikamet eden şahısların ruhsatlı silahları toplanarak Muş İl Jandarma Komutanlığınca 39 adet ve Muş İl Emniyet Müdürlüğünce 8 adet olmak üzere toplam 47 adet tabanca Van Kriminal Laboratuvarına gönderilmiştir. Uzmanlık Raporu'na göre maktul N.S.'nin ölümüne neden olan yorgun merminin K.T.'ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan atıldığı ve olay yerinde ele geçirilen 8 adet boşkovanın söz konusu silahla eşleştiği tespit edilmiştir. Muş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla K.T., 20 Aralık 2024 tarihinde Muş il merkezdeki işyerinde yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Muş E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yorgun Mermi Kurbanı: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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