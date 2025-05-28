Yorgun Mermiyle Vurulan Genç Kıza Şok Olay

Genç kız yorgun mermiyle vuruldu, JASAT adım adım merminin izini sürdü

1,5 kilometre uzakta bir düğünde sıkılan kurşunla vuruldu şüpheli tutuklandı

Olay anında bölgedeki tüm düğünler tek tek incelendi, 3 kişi gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'da genç kız evlerinin bahçesinde oturduğu sırada sırtına yorgun mermi isabet ederek yaralandı. Merminin izini süren JASAT timleri 1.5 kilometre mesafedeki düğün eğlencesinden sıkılan bir tabancadan çıktığını belirledi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Nisan tarihinde meydana gelen olayda Sarılar Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde annesi ile birlikte oturan Melike Nur Öğüt bir anda acı içinde yere yığıldı. Yerdeki mermi çekirdeğini gören ve kızını yerden kaldırarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldıran anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT timleri olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Merminin izini adım adım takip ettiler

Olay yerinde Melike Nur Öğüt'ün yaralanma pozisyonu göz önünde bulundurularak özel tekniklerle merminin geliş yönünü belirleyen ekipler, belirlenen istikamette 1.5 kilometre mesafede bulunan Hatipler Mahallesi'nde aynı tarihte bir düğün eğlencesi olduğunu ve bu eğlencede havaya tabanca ile ateş edildiği bilgisine ulaştı. Düğün eğlencesinin yapıldığı Hatipler Mahallesine gelen JASAT ve Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, eğlencenin yapıldığı evin bahçesinde 9 mm çapında çok sayıda boş kovan buldu.

3 kişi tabancaları ile yakalandı

Olay yerinde bulunan mermi kovanları üzerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi inceleme yaparken, JASAT tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ateş ettikleri belirlenen 3 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tabancaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan alınan swap örnekleri, olayda kullanılan tabancalar, eğlence yerinden alınan ve genç kızın yaralanmasına neden olan mermi çekirdeği incelenmek üzere kriminale gönderildi. Yapılan kriminal incelemesinin ardından Melike Nur Öğüt'ün yaralanmasına sebep olan merminin M.Ö. isimli şahsın tabancasından çıktığı tespit edildi.

1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gen 1.5 kilometre mesafeden düğün eğlencesi sırasında havaya sıktığı tabanca ile genç kızın yaralanmasına neden olan M.Ö. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö. Sarılar Jandarma Karakolundaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle yaralamaya sebebiyet verme, genel güvenliği tehlikeye sokmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak Manavgat S Tipi kapalı ceza infaz Kurumuna teslim edildi.