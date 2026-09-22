Yosemite yangınında görevli Super Puma helikopteri düştü, 2 pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nda çıkan yangına müdahale eden Super Puma tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin batısında orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, ekipler alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. California'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda yangına müdahale eden ekipler de bu çalışmalar sırasında kaza geçirdi. Yangına havadan müdahale eden Super Puma tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Alaska Ormancılık ve Yangın Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada ölen pilotlardan birinin kimliği "sözleşmeli firma Precision'da görev yapan Greg King" olarak duyuruldu.

Yetkililer, kazanın nedeninin Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından araştırıldığını açıkladı.

Bu ölümlerle birlikte, bu yıl Colorado, Utah ve California'da orman yangınlarıyla mücadele sırasında helikopter kazalarında hayatını kaybeden pilotların sayısı 5'e yükseldi.