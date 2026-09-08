Yozgat Ankara karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yozgat Ankara karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yozgat Ankara karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Yozgat-Ankara karayolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat-Ankara karayolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 06 DUN 648 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 38 AGZ 565 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Trafik, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yozgat Ankara karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Ankara karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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