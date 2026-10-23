Yozgat Boğazlıyan\'da şüphelinin ikametindeki aramada 20 litre etil alkol bulundu

Yozgat Boğazlıyan'da şüphelinin ikametindeki aramada 20 litre etil alkol bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçakçılık suçları kapsamında düzenlenen operasyonda, tespit edilen şüphelinin ikametinde yapılan aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında operasyon düzenledi. Tespit edilen şüpheli G.T.'nin ikametinde yapılan aramalarda 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İHA
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