Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'da aranan 4 hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'da aranan 4 hükümlüyü yakaladı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Ankara\'da aranan 4 hükümlüyü yakaladı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezaları bulunan 4 hükümlüyü Ankara'da yakaladı. Operasyon sonucunda A.Y, K.Ö, İ.C. ve Y.S. isimli hükümlüler cezaevine teslim edildi.

29.04.2024 12:00
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlüyü Ankara'da yakaladı.

Yozgat İl Jandarma komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 hükümlünün Ankara'da saklandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda A.Y, K.Ö, İ.C. ve Y.S. Keçiören ve Sincan ilçelerinde yakalandı. Yapılan incelemede, A.Y'nin 14 yıl 9 ay 21 gün, K.Ö'nün 12 yıl 6 ay, İ.C'nin 7 yıl 9 ay 22 gün ve Y.S'nin ise 3 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Ankara, Yozgat, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Ankara'da aranan 4 hükümlüyü yakaladı - Son Dakika

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