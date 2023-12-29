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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde trafik kazası: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, Tokat-Ankara Karayolu üzerinde gerçekleşti. Bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, Aydıncık Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yozgat\'ın Aydıncık ilçesinde trafik kazası: Bir kişi yaralandı
29.12.2023 - 14:40,  Güncelleme: 14:41
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Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tokat- Ankara Karayolunda meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 17 FU 815 plakalı Daihatsu marka otomobil, Aydıncık ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü A.Ö.yü olay yerine gelen Aydıncık Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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