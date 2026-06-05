Yozgat'ta 613 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri müşterek saha çalışmaları düzenledi.
Şüpheli D.T. 'nin Ankara ilinden otobüs ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Şüphelinin bulunduğu otobüs durduruldu ve yapılan aramalarda 613 adet Sentetik Ecza Hap ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta 613 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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