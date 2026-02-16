Yozgat'ta Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Derede Bulundu - Son Dakika
Yozgat'ta Alzheimer Hastası Yaşlı Adam Derede Bulundu

16.02.2026 19:18
Akdağmadeni'nde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası Celal Haberci, derede ölü bulundu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dün gece evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki alzaymır hastası derede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Akdağmadeni ilçesine bağlı Boğazköy köyünde yaşayan alzaymır hastası Celal Haberci (78), dün gece yarısı 01.30 sıralarında evden çıktı ve bir daha dönmedi. Ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi. AFAD, Akdağmadeni, Saraykent, Doğankent jandarma personeli, İHAKUT, MEB AKUB ekiplerinden oluşan 55 personel, kayıp vatandaşı bulmak için seferber oldu. Yaşlı adam, AFAD koordinesinde yapılan aramalarda bugün akşam saat 17.30 sularında Boğazköy'e 5 kilometre uzaklıktaki derede ölü bulundu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

