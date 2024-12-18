Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde aranması bulunan şahıs yakalandı.
Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalar esnasında 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlali' suçundan 3 ay hapis cezası ile aranması bulunan İ. S. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs, yasal işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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