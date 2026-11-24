Yozgat'ta bagajda 5 kilo 600 gram esrar bulundu, otomobildeki şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kontrolleri yapan Asayiş Şube ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında 5 kilo 600 gram esrar buldu. Şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin bagaj kısmında 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik kontroller gerçekleştirdi. Kontrollerde durumundan şüphelenilen A.İ.Ö.'nün otomobili durdurularak arandı. Emniyet ekiplerinin dikkatinden kaçmayan otomobilin bagaj kısmında 5 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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