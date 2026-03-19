Yozgat\'ta Bayram Güvenliği İçin 1835 Personel Görevde

Yozgat'ta vatandaşların Ramazan Bayramı'nı güvenle geçirebilmesi için toplam bin 835 personel görev yapacak.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Muslubelen uygulama noktasını ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin bayramını tebrik eden Vali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile kontrolleri yerinde inceledi.

Bayram tedbirleri kapsamında Yozgat genelinde, trafik ve asayiş tedbirleri kapsamında, bin 137 polis, 698 jandarma olmak üzere, toplam bin 835 personel görevlendirildi. Bayram tatili süresince il genelinde 'Ortalama hız ihlal tespit sistemi', 24 saat süreyle hız denetimi yapılacak. Karadan ve havadan trafik denetimleri yapılacak. Ayrıca, trafik denetimlerinde ve otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarıları yapılacak otobüsler denetlenecek.

'Trafikte sıfır can kaybı' ilkesiyle, bütün sürücülere kazasız belasız yolculuklar dileyen Vali Özkan, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik ettiğini belirtti. - YOZGAT