Yozgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü.

10.08.2024 22:16
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Yozgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 25 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çekerek ilçesine bağlı İsaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.30'da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Çekerek Belediyesi ile çevre ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın alanında incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiğini söyledi. Vali Özkan, havadan jandarma helikopteri, karadan orman, İl Özel İdaresi, AFAD, belediye ekipleri ve vatandaşların desteği ile yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yaklaşık 25 dönüm alanın yangında zarar gördüğünü bildiren Vali Özkan, ekiplerin sabaha kadar soğutma çalışmalarının süreceğini ifade etti. Vali Özkan, "Yaklaşık 25-30 hektarlık bir alanda yangın etkili oldu. Alanın çoğunluğu örtü yangını şeklindeydi, ağaçlara fazla zarar vermedi. Yangın sebebinin de orada hayvan otlatan çoban ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz. Jandarmamız detaylı çalışma yapacak. Yangın söndürme çalışmasında görev alan tüm personelimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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