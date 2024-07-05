Yozgat\'ta çıkan yangında bin dönüm buğday ekili alan yandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde arazide çıkan yangın sonucu yaklaşık bin dönüm buğday ekili alan yandı.
Karayakup Beldesi Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasında akşam saatlerinde buğday ekili alanda yangın çıktı. 112 Acil İhbar Hattı'na gelen çağrı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sarıkaya, Doğankent ve Karayakup Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bin dönüm buğday ekili alan zarar gördü. - YOZGAT
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