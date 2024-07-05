Yozgat'ta çıkan yangında bin dönüm buğday ekili alan yandı - Son Dakika
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Yozgat'ta çıkan yangında bin dönüm buğday ekili alan yandı

Yozgat\'ta çıkan yangında bin dönüm buğday ekili alan yandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çıkan yangın sonucu bin dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

05.07.2024 23:15  Güncelleme: 23:38
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Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde arazide çıkan yangın sonucu yaklaşık bin dönüm buğday ekili alan yandı.

Karayakup Beldesi Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasında akşam saatlerinde buğday ekili alanda yangın çıktı. 112 Acil İhbar Hattı'na gelen çağrı sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarıkaya, Doğankent ve Karayakup Belediyesi itfaiye ekipleri, vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bin dönüm buğday ekili alan zarar gördü. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Sarıkaya, Yozgat, Tarım, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta çıkan yangında bin dönüm buğday ekili alan yandı - Son Dakika

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