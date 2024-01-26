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Yozgat'ta Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Çalışması - Son Dakika
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Yozgat'ta Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Çalışması

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla banka ATM'lerinin bulunduğu alanlara afişler astı. Polis ekipleri, artan dolandırıcılık ve bilişim suçlarına karşı vatandaşları uyararak, herhangi bir olayla karşılaşılması durumunda emniyet güçlerine bilgi verilmesini istedi.

Yozgat\'ta Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Çalışması
26.01.2024 - 10:24,
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Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarına dikkat çekmek için banka ATM'lerinin bulunduğu alanlara bilgilendirici afişler astı.

Polis ekipleri son dönemlerde artan dolandırıcılık ve bilişim suçları hakkında vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Ekipler vatandaşların özellikle yoğun olarak kullandığı banka ATM'lerine bilgilendirici afişler asarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İl genelinde cadde ve sokaklarda vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtan polis ekipleri, herhangi bir dolandırıcılık olayıyla karşılaşılması halinde emniyet güçlerine bilgi verilmesini istedi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yozgat'ta Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Bilgilendirme Çalışması - Son Dakika
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