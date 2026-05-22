Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta aranan firari hükümlü yakalandı.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan tutuklamaya yönelik aranması bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. - YOZGAT
