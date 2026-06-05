Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta 12 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müşterek olarak yaptığı saha çalışmalarında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma/Sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. isimli firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT