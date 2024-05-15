Yozgat'ta Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Yozgat\'ta Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta görevli polis memuru Hüseyin Baburşah, görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Baburşah'ın naaşı düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

15.05.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Memuru Hüseyin Baburşah (53), dün gece görevli olduğu ekip otosunda kalp krizi geçirdi. Polis memuru Baburşah, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baburşah için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, polis memuru Baburşah için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Baburşah'ın naaşı, törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Uğurlama törenine Baburşah'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, askeri ve emniyet personeli katıldı. Vali Özkan, merhum polisin ailesi ve tüm polis teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Görevli Polis Memuru Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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