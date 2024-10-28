Yozgat'ta Gübre Çukuruna Düşen Çobanı Kurtarmak İsterken İki Kişi Metan Gazından Zehirlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta Gübre Çukuruna Düşen Çobanı Kurtarmak İsterken İki Kişi Metan Gazından Zehirlendi

Yozgat\'ta Gübre Çukuruna Düşen Çobanı Kurtarmak İsterken İki Kişi Metan Gazından Zehirlendi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir mandırada gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak için müdahale eden iki kişi, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayda çoban ve diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Sinan Budak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP'nin Boğazlıyan Belediye Başkan adayıydı.

28.10.2024 21:41  Güncelleme: 21:56
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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir mandırada gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak isteyen 2 kişi, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Boğazlıyan ilçesinde Sinan Budak'a ait mandırada meydana geldi. Mandırada çobanlık yapan Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim gübre çukuruna düştü. Çobanın düştüğünü gören Veysel Taştan ve Sinan Budak da çobanı kurtarmak isterken çukura düştü. Çukura düşen Sinan Budak ve işçileri gören mandıradaki başka bir işçi, mandıranın karşısında bulunan inşaat işçilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve metan gazından zehirlenen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sinan Budak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Veysel Taştan ve çoban Mohammed Ali Kerim ise, hastanende yapılan müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Taştan'ın da kurtarılamadığı öğrenildi.

Sinan Budak'ın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP'nin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olduğu öğrenildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yozgat'ta Gübre Çukuruna Düşen Çobanı Kurtarmak İsterken İki Kişi Metan Gazından Zehirlendi - Son Dakika

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