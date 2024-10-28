Yozgat\'ta Gübre Çukuruna Düşen Çobanın Kurtarılması Felaketle Sonuçlandı

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Yozgat'ta gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak isteyen 2 kişi hayatını kaybetti

YOZGAT - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir mandıranın gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmak isteyen 2 kişi, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Boğazlıyan ilçesinde Sinan Budak'a ait bir mandırada meydana geldi. Mandırada çobanlık yapan Afgan uyruklu Mohammed Ali Kerim, gübre çukuruna düştü. Çobanın düştüğünü gören Veysel Taştan ve Sinan Budak, Afgan çobanı kurtarmak isterken onlar da çukura düştü.

Çukura düşen Sinan Budak ve işçileri gören mandıradaki başka bir işçi mandıranın karşısında bulunan inşaat işçilerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnşaat işçilerinin yardımıyla kurtarılan ve metan gazından zehirlenen 3 kişi Boğazlıyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sinan Budak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Mohammed Ali Kerim ise Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından Taştan'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sinan Budak'ın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olduğu öğrenildi.