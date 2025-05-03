Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 1520 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.T. isimli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan O.T. isimli şahıs, tutuklanarak Akdağmadeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Yozgat'ta Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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