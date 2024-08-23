Yozgat'ta Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Kişi Yakalandı

Yozgat'ta hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 27 ay hapis cezası hapis cezası ile aranan İ.S. ile aynı suçtan kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan A.P. isimli şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan firari hükümlüler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
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